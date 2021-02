Esteri Birmania, terzo giorno di proteste contro il golpe. Le autorità minacciano una dura reazione

Alta tensione in Birmania, nel terzo giorno consecutivo di proteste contro il golpe. La tv di Stato ha lanciato un avvertimento su possibili “azioni” contro le minacce alla “sicurezza pubblica”. “Occorre agire secondo la legge con misure efficaci contro i reati che disturbano, impediscono e distruggono la stabilità dello Stato, la sicurezza pubblica e lo stato di diritto”, si legge in un comunicato letto nel canale Mrtv.

E’ la prima volta che il regime birmano lancia un duro avvertimento alla popolazione da quando sono iniziate le manifestazioni, sabato scorso. Le proteste hanno raccolto in diverse città del paese decine di migliaia di persone, dopo il golpe che ha destituito Aung San Suu Kyi, messa in stato d’arresto.

Finora la giunta militare che ha ripreso il controllo del Paese si è astenuta dall’uso della forza per reprimere le proteste, ma la polizia oggi ha utilizzato gli idranti contro i manifestanti nella capitale Naypyidaw.



