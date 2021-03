(ANSA) – BANGKOK, 15 MAR – La terza udienza in

teleconferenza del processo contro Aung San Suu Kyi, prevista

per oggi, è stata rinviata alla settimana prossima a causa di

problemi tecnici con la connessione Internet. Lo ha annunciato

l’avvocato del premio Nobel per la Pace, contro la quale sono

stati emessi quattro capi di imputazione. Nel Paese la

connessione Internet via telefonia mobile è stata interrotta



Advertisements