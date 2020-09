(ANSA) – LONDRA, 06 SET – Un persona è morta e altre 7 sono

rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella

notte in diversi punti del centro di Birmingham, in Inghilterra.

Lo ha reso noto la polizia locale britannica, precisando che due

dei feriti, un uomo e una donna, sono “in gravi condizioni”. Il

sovrintendente Steve Graham non ha citato un movente,

limitandosi a dire che un’indagine urgente è stata avviata e che

risulta “un legame” fra le diverse risse e aggressioni

verificatesi in un’area al cuore della vita notturna della città “fra la mezzanotte e mezzo e le 2,30”. Il funzionario di polizia

ha precisato che una persona è al momento ricercata e si lavora

all’identificazione di altri sospetti, ma non ci sono stati

ancora arresti. L’episodio è stato definito ancora una volta “grave”, ma “senza alcuna indicazione” che si sia trattato di

terrorismo o di crimini d’odio legati a motivi di

discriminazione sessuale o razziale, ha chiarito Graham: per ora

è stato aperto un fascicolo generico per “omicidio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

