(ANSA) – WASHINGTON, JAN 19 – Gli Usa cercheranno “un accordo

più forte e più lungo” con l’Iran: lo ha detto Tony Blinken

nell’udienza di conferma della sua nomina a segretario di Stato.

Gli Usa, ha aggiunto, hanno una responsabilità “urgente”

nell’impedire a Teheran di ottenere l’arma nucleare.

Blinken ha poi detto di sostenere la soluzione dei due Stati nel

conflitto israelo-palestinese ma ha espresso

dubbi che si possarealizzare in tempi brevi. “L’unico modo per garantire il futurodi Israele come Stato ebraico democratico e dare ai palestinesiuno Stato al quale hanno diritto è la cosiddetta soluzione deidue Stati”, ha detto. “Realisticamente penso che sia difficilevedere evolvere prospettive a breve termine su questo”, haprecisato. (ANSA).

Fonte Ansa.it

