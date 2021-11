(ANSA) – WASHINGTON, 10 NOV – Boeing ha accettato la

responsabilità per il disastro aereo del 737 Max della Ethiopian

Airlines, avvenuto nel marzo 2019 e costato la vita a 157

persone. Lo riporta il Wall Street Journal che parla di

un’intesa raggiunta dal costruttore di aerei con le famiglie

delle vittime. Queste ultime si sono dette d’accordo nel non

perseguire risarcimenti o indennizzi punitivi.

Le famiglie comunque potranno ancora chiedere un processo per

cercare forme di indennizzo o raggiungere accordi attraverso una

mediazione con Boeing. (ANSA).



Fonte Ansa.it