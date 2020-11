L’ex presidente boliviano Evo Morales è rientrato oggi in Bolivia dopo un anno di esilio trascorso prima in Messico e poi in Argentina. L’ex capo di stato ha attraversato il confine dalla città argentina di La Quiaca ed è giunto nella località boliviana di Villazon, dove è stato accolto da una folla di militanti del suo partito Movimento per il socialismo (Mas) e dei movimenti sociali.

a Morales, è rientrato in patria anche il suo ex vicepresidente Alvaro Garcia Linera.Prima di passare la frontiera, Morales ha ringraziato il popolo argentino e in particolare il presidente Alberto Fernandez: “Mi ha salvato la vita”, ha detto l’ex presidente boliviano, che ha ringraziato anche il popolo messicano, sottolineando che “il capitalismo e l’imperialismo esistono” e che “la lotta continuerà”.Nella sua dichiarazione di saluto, Fernandez ha dichiarato che in questa occasione “garantiamo che il nostro caro compagno e fratello Evo Morales torni nella sua patria, che non avrebbe mai dovuto abbandonare, e non avrebbe dovuto essere maltrattato come è stato fatto”.

Fonte Ansa.it

