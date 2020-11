(ANSA) – BUENOS AIRES, 09 NOV – L’ex presidente boliviano Evo

Morales si accinge oggi a far ritorno in Patria dopo un anno

trascorso in esilio, prima in Messico e poi in Argentina, a

seguito delle tensioni seguite all’annullamento delle elezioni

presidenziali del 2019 da lui vinte, ma contestate

dall’opposizione e messe in dubbio per presunti brogli dalla

Missione di osservatori dell’Organizzazione degli Stati

americani (Osa).



Advertisements

Morales ha lasciato nel pomeriggio di ieri Buenos Aires abordo di un aereo C130, ed è giunto a Jujuy, nel nord argentino,da dove via terra si è trasferito a La Quiaca, città allafrontiera con la Bolivia.Qui lo ha raggiunto il presidente argentino AlbertoFernández, con cui ha condiviso una cena di congedo eringraziamento per l’ospitalità ricevuta.Da La Quiaca oggi Morales attraverserà il confine giungendonella città boliviana di Villazon alle 11 (le 15 italiane) dovesarà accolto da militanti del Mas e dei movimenti sociali che loaccompagneranno per due giorni con un corteo di centinaia diautomezzi.In varie tappe il leader ‘cocalero’ arriverà l’11 novembre aChimoré, nel dipartimento di Cochabamba, che abbandonòesattamente un anno fa e dove presiederà il giorno successivo unincontro delle popolazioni indigene di vari Paesilatinoamericani. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram