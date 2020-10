(ANSA) – LA PAZ, 21 OTT – Si profila più ampia delle

previsioni in Bolivia la vittoria del candidato del Movimento al

socialismo (Mas, sinistra), Luis Arce, nelle elezioni

presidenziali di domenica. Con lo scrutinio giunto all’86,15%

del totale, infatti, Arce ha ottenuto il 54,02% dei voti, mentre

il suo principale sfidante, il centrista Carlos Mesa (Comunidad

Ciudadana), è al 29,51%.

Il risultato è completato dal candidato dei Comitati civici

di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (Creemos), che ottiene per

il momento il 14,38%.

I dati ufficiali vanno ben oltre le previsioni dei sondaggi

realizzati nelle settimane precedenti il voto, che vedevano un

possibile un ballottaggio fra Arce e Mesa, o una vittoria al

primo turno dell’ex ministro dell’Economia di Evo Morales, ma di

strettissima misura.

E sorpassano anche le valutazioni delle proiezioni diffuse la

notte fra domenica e lunedì, per i quali Arce era al 52-53% e

Mesa circa al 31%. (ANSA).



