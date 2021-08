(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Tensione elevatissima, in Brasile,

tra il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, e la

magistratura: il presidente della Corte suprema (Stf), Luiz Fux,

ha esortato a porre fine agli “attacchi alle istituzioni”,

mentre il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha approvato

l’apertura di un’inchiesta amministrativa sugli attacchi rivolti

dal capo dello Stato alla legittimità delle elezioni. Secondo i

media locali, il Tse avrebbe inoltre chiesto alla Corte suprema

di includere il nome di Bolsonaro nell’inchiesta sulle fake

news.

La reazione dei giudici fa seguito alle massicce manifestazioni

di sostegno a Bolsonaro avvenute domenica in varie città

brasiliane. I cortei erano stati convocati dai simpatizzanti del

governo per chiedere il ritorno al voto cartaceo, dopo che il

leader di estrema destra aveva criticato l’attuale sistema di

voto con le urne elettroniche, sostenendo che sono più “a

rischio di brogli”.

“Nel contesto attuale, dopo anni di consolidamento democratico,

il popolo brasiliano non accetterebbe mai che una crisi, per

quanto grave, venga risolta al di fuori dei meccanismi della

Costituzione”, ha sottolineato Fux. (ANSA).



