(ANSA) – BRUXELLES, 07 DIC – “I ministri degli esteri Ue in

modo unanime hanno concordato” che le elezioni venezuelane del 6

dicembre 2020 per l’Assemblea nazionale “non hanno rispettato

gli standard internazionali minimi per un processo credibile per

mobilitare il popolo venezuelano a partecipare”. Lo ha detto

l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell al termine del consiglio

esteri a Bruxelles. Da parte sua il segretario di stato

Usa MikePompeo ha detto in comunicato che “gli Stati Uniti continuerannoa riconoscere Juan Guaidò come presidente del Venezuela”.Inoltre sedici Paesi sudamericani hanno firmato unadichiarazione congiunta nella quale non riconoscono lalegittimità e condannano le elezioni legislative in Venezuela.Le elezioni “organizzate dal regime illegittimo di NicolásMaduro mancano di legalità e legittimità perché si sono svoltesenza le garanzie minime di un processo democratico, libertà,sicurezza e trasparenza, integrità dei voti, partecipazione ditutte le forze politiche, osservazione internazionale”, si leggenel documento. (ANSA).

Fonte Ansa.it

