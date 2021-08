(ANSA) – BELGRADO, 26 AGO – In Bosnia-Erzegovina sono stati

trasferiti oggi nel centro di accoglienza di Lipa, presso Bihac,

nell’estremo nordovest del Paese, 42 migranti afghani trovati in

edifici abbandonati della zona. Come riferiscono i media

regionali, i migranti – tutti uomini e un minore non

accompagnato – sono stati identificati e sottoposti a visite

mediche. Nella zona di Bihac e Velika Kladusa, a ridosso della

frontiera con la Croazia, bivaccano in continuazione centinaia

di migranti in viaggio lungo la rotta balcanica, che tentato in

tutti i modi di passare il confine e proseguire verso i Paesi

dell’Europa occidentale. Si tratta in larga maggioranza di

afghani, pachistani, siriani e iracheni. (ANSA).



Fonte Ansa.it