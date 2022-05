(ANSA) – BRASILIA, 28 MAG – Almeno 25 persone sono morte in seguito alle forti piogge che si abbattono da martedì scorso sulla regione di Recife, capitale dello Stato brasiliano di Pernambuco. Lo riferiscono le autorità statali. “Solo oggi ci sono stati 25 morti” in diverse aree della regione, ha dichiarato una fonte della protezione civile locale. (ANSA).

in

by

Brasile: almeno 25 morti per le forti piogge nel nordest

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy