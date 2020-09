(ANSA) – BUENOS AIRES, 25 SET – Il presidente brasiliano

Jair Bolsonaro è stato ricoverato stamani nell’Ospedale

israelita Albert Einstein di San Paolo per la rimozione di un

calcolo alla vescica. Lo riferisce il portale dell’Agencia

brasil. Il bollettino medico inviato dalla Segreteria speciale

per la comunicazione sociale e firmato dal cardiologo Leandro

Echenique, dall’urologo Leonardo Lima Borges e dal

direttore-sovrintendente dell’ospedale, Miguel Cendoroglo,

precisa che l’intervento chirurgico previsto è minimamente

invasivo, ed “è denominato colectomia per endoscopia laser”. La presenza del calcolo nella vescica di Bolsonaro è stata

diagnosticata alla fine di agosto a seguito di una ecografia

realizzata nel reparto medico del Palazzo presidenziale di

Planalto. E’ la quinta volta in due anni che il capo dello

Stato brasiliano si sottopone ad interventi chirurgici. In

precedenza lo ha fatto per le conseguenze della ferita da arma

bianca riportata durante la campagna elettorale del 2018 a Juiz

de Fora, nel Mato Grosso. Successivamente Bolsonaro si è anche

sottoposto ad una vasectomia.(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram