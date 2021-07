(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 03 LUG – Decine di migliaia di

brasiliani hanno manifestato in tutto il Paese contro il

presidente Jair Bolsonaro, oggetto di un’indagine con l’accusa

di non aver denunciato un tentativo di corruzione nell’acquisto

di vaccini.

Questo è il terzo giorno di mobilitazione dalla fine di

maggio per chiedere le dimissioni di Bolsonaro, accusato di una

cattiva gestione della pandemia di coronavirus che ha già ucciso

più di 500.000 persone nel Paese di 212 milioni di abitanti.

Rio, San Paolo, in tutte le più grandi città hanno sfilato

decine di migliaia di persone con striscioni contro il

presidente. Oltre ai simboli dei principali sindacati, presenti

anche le bandiere nazionali, solitamente associate nelle

manifestazioni alla destra. (ANSA).



Fonte Ansa.it