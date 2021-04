(ANSA) – BRASILIA, 16 APR – L’ex giudice, Sergio Moro, che

guidò il pool di magistrati dell’inchiesta ‘Lava Jato’, ha

dichiarato di avere “la coscienza pulita” a proposito delle

sentenze da lui emesse contro l’ex presidente brasiliano, Luiz

Inacio Lula da Silva, le cui condanne sono state annullate ieri

dalla Corte suprema (Stf).

“Io in particolare ho la coscienza pulita per il lavoro che è

stato fatto”, ha dichiarato Moro, che tra il 2014 e il 2018 ha

condotto le indagini sulla rete di corruzione costituita attorno

alla compagnia petrolifera statale Petrobras, facendo poi

arrestare decine di politici, affaristi e imprenditori. “Non

avevo alcun interesse personale nella causa”, ha aggiunto Moro.

La prossima settimana, intanto, la Stf si riunirà per

analizzare se abbia fondamento e debba quindi essere giudicata

l’accusa di “non imparzialità” mossa nei confronti dell’ex

giudice dalla difesa di Lula. (ANSA).



Fonte Ansa.it

