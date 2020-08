(ANSA) – BRASILIA, 21 AGO – Il presidente brasiliano, Jair

Bolsonaro, ha ottenuto una schiacciante vittoria al Congresso,

dove è passato un suo decreto che congela gli stipendi dei

dipendenti pubblici fino a dicembre 2021.

La Camera dei deputati ha approvato per 316 voti contro 165

la proposta del capo dello Stato e del ministro dell’Economia,

Paulo Guedes. Bolsonaro aveva infatti posto il veto ad articoli

di una legge che prevedeva l’aumento dei salari del pubblico

impiego, sostenendo che l’erario non potesse sostenere una

simile spesa in virtù della crisi economica provocata dalla

pandemia da coronavirus.

La decisione della Camera ha capovolto il risultato del

Senato, che invece aveva votato a favore dell’aumento degli

stipendi statali, provocando, ieri, una dura reazione del

presidente della Repubblica. (ANSA).



Fonte Ansa.it

