(ANSA) – BRASILIA 5 NOV – Il vicepresidente brasiliano,

Hamilton Mourao, ha iniziato un viaggio in Amazzonia insieme a

diplomatici di diversi Paesi, tra cui alcuni europei, i quali

hanno espresso preoccupazione per la deforestazione nell’area.

“Il grande obiettivo di questo viaggio è dimostrare che il

governo brasiliano non ha nulla da nascondere e che siamo aperti

al dialogo con la comunità internazionale”, ha dichiarato il



