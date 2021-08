(ANSA) – ROMA, 09 AGO – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha consegnato oggi al presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira, la bozza del nuovo programma sociale che sostituirà il Bolsa Família, il programma di welfare per la riduzione della fame in Brasile ereditato dal governo dell’ex presidente-operaio, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010). Il nuovo progetto si chiamerà ‘Auxilio Brasil’ (Ausilio Brasile) e, secondo Bolsonaro, avrà un valore superiore del 50% rispetto all’attuale Bolsa Familia, che oggi ha un valore medio di 192 reais (circa 31 euro). Il leader di estrema destra sta cercando dall’ano scorso di aumentare il beneficio. L’esperienza con gli aiuti di emergenza, pagati ai lavoratori informali colpiti dalla pandemia di coronavirus, ha convinto il capo dello Stato dei vantaggi di un rafforzamento dell’assistenza sociale, secondo il portale di notizie G1. L’aiuto alle famiglie rimaste senza reddito a causa della crisi sanitaria dovrebbe protrarsi fino ad ottobre. Auxilio Brasil fa inoltre parte di un tentativo di Bolsonaro di creare un’agenda positiva e cercare di invertire la tendenza al ribasso della sua popolarità, sottolineano alcuni osservatori. (ANSA).

