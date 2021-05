(ANSA) – ROMA, 08 MAG – Trattenuti fino a sette giorni nei

centri per l’immigrazione prima di essere rimpatriati nei loro

Paesi d’origine: è quanto è avvenuto finora nel Regno Unito ad

almeno una trentina di cittadini europei, tra cui tedeschi,

greci, italiani, rumeni e spagnoli, che dopo la Brexit avevano

tentato di entrare nel Paese per lavoro senza avere il visto

necessario o lo status di residenza previsto dallo ‘EU

Settlement Scheme’. A fornire i numeri dei cittadini dell’Ue

detenuti in questi centri dall’inizio dell’anno è il sito

Politico.eu. Il ministero dell’Interno britannico non ha ancora

rilasciato dati ufficiali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

