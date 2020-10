(ANSA) – LONDRA, 01 OTT – Il governo britannico rivendica le

sue “ragioni” dietro il progetto di legge nazionale (Internal

Market Bill) che rimette in discussione parte degli accordi di

divorzio sottoscritti con l’Ue in risposta alla lettera con cui

la Commissione europea ha confermato l’intenzione di avviare

un’azione legale contro Londra se la questione non sarà chiarita

entro un mese. “Risponderemo alla lettera a tempo debito”, ha

tagliato corto un portavoce di Boris Johnson, ma “abbiamo

chiaramente indicato le nostre ragioni per introdurre

(attraverso la legge contestata, già approvata dalla Camera dei

Comuni e ora in discussione in quella dei Lord, ndr) le misure

relative al protocollo sull’Irlanda del Nord”. Si tratta, ha

insistito, di “creare una rete legale di sicurezza per

proteggere il mercato interno del Regno Unito” e al contempo “tutelare il processo di pace” irlandese. (ANSA).



Fonte Ansa.it

