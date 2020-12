(ANSA) – LONDRA, 10 DIC – Il no deal come sbocco dei

negoziati sulle relazioni commerciali con l’Ue per il dopo

Brexit “è una forte possibilità” ed è venuto il momento che la

popolazione britannica e il mondo del business vi si preparino.

Lo ha detto stasera in una dichiarazione ai media il premier

Boris Johnson, commentando per la prima volta di persona l’esito

non positivo

Advertisements

dell’incontro di ieri sera a Bruxelles con lapresidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Johnson ha aggiunto peraltro di voler ancora tentare la stradadi un accordo nei prossimi giorni, non escludendo sue visite aEmmanuel Macron o ad Angela Merkel a Parigi e Berlino. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram