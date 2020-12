(ANSA) – LONDRA, 09 DIC – Niente svolta nella lunga cena fra

Boris Johnson e Ursula von der Leyen sul dopo Brexit. Lo

riferisce una fonte di Downing Street, precisando che il premier

britannico e la presidente della Commissione europea hanno

verificato che rimango distanze “molto ampie”, ma hanno anche

concordato di far proseguire i negoziati fino a domenica,

indicato come termine ultimo per una decisione “ferma”

tra deale no deal. (ANSA).

Fonte Ansa.it

