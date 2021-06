(ANSA) – BRUXELLES, 30 GIU – “Ci aspettiamo una risposta dal

governo ungherese” sulla legge che vieta la rappresentazione

dell’omosessualità ai minori, “preferibilmente l’annuncio che la

legge non entrerà in vigore, ma se la risposta non sarà

soddisfacente non esiteremo ad andare avanti nel processo” e

questo “potrebbe portare alla Corte europea di giustizia e anche

a sanzioni economiche” contro l’Ungheria. Lo ha detto la vice

presidente della Commissione europea, Vera Jourova.

“Abbiamo già inviato una lettera alle autorità ungheresi,

secondo noi la legge discrimina le persone in base al loro

orientamento sessuale e viola la libertà di espressione”, ha

aggiunto. (ANSA).



Fonte Ansa.it