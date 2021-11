(ANSA) – ROMA, 03 NOV – Un nuovo scandalo #MeToo è scoppiato

in queste ore in Cina, arrivando a toccare i vertici del potere

a Pechino. La star del tennis nazionale Peng Shuai ha accusato

di molestie sessuali in un post sui social l’ex vicepremier

Zhang Gaoli, la figura di maggior rilievo nel Partito comunista

a essere tirata in ballo finora da denunce di questo tipo.

Nel messaggio l’atleta 35enne – ex numero uno del mondo nel

doppio femminile – affermava di aver avuto per diversi anni una

relazione extraconiugale con l’alto dirigente del Partito

comunista cinese, accusandolo però di aver abusato di lei in

diverse occasioni. Tra gli episodi riferiti dalla tennista c’è

quello di un presunto stupro avvenuto quando l’ex vicepremier di

Pechino, oggi 75enne, l’aveva invitata a casa sua circa tre anni

fa per una partita di tennis insieme alla moglie. “Quel

pomeriggio non ero consenziente, ho pianto per tutto il tempo”,

ha scritto Peng.

Il post è stato pubblicato su Weibo – un sito locale di

microblogging simile a Twitter – ma successivamente cancellato,

dopo che la censura online di Pechino aveva cercato di

interrompere la diffusione della notizia, bloccando anche la

parola ‘tennis’ dai motori di ricerca.

Dal 2013 al 2018 vicepremier e tra i membri del Politburo, il

comitato guidato dal presidente cinese Xi Jinping, Zhang Gaoli

non ha finora commentato le accuse. (ANSA).



Fonte Ansa.it