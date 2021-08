(ANSA) – OUAGADOUGOU, 17 AGO – Almeno tredici jihadisti sono

stati uccisi e una base logistica è stata distrutta in due

distinte risposte ad attacchi terroristici nel Burkina Faso

settentrionale e orientale, secondo quanto annunciato

dall’esercito burkinabè.

A seguito di un attentato a Beleyanga, località della

provincia di Soum, nella regione del Sahel, contro i volontari

per la difesa della Patria (VDP), “un’operazione aereo-terra

condotta dall’esercito ha permesso di neutralizzare una decina

di terroristi, distruggere armi e una quindicina di

motociclette”, si legge in un comunicato del Capo di Stato

Maggiore del Burkinabè. Inoltre, una risposta e una

perquisizione effettuate dopo un attentato contro un

distaccamento militare di Tankualu, nella regione orientale,

hanno permesso anche “di neutralizzare tre terroristi e di

recuperare armamenti, munizioni e vario altro materiale”.

Nessuna perdita è stata registrata nell’esercito regolare.

Durante la messa in sicurezza del territorio, una

ricognizione aerea ha portato alla scoperta di una “base

logistica terroristica in una foresta nei pressi della città di

Dablo”, nella regione centro nord, secondo l’esercito,

precisando che il sito e il suo contenuto, carburante e vari

materiali, sono stati distrutti”.

Il Burkina Faso sta affrontando dal 2015 attacchi sempre più

frequenti da parte di gruppi jihadisti affiliati all’Isis e ad

Al-Qaeda. Questi attacchi, insieme alle violenze intercomunali,

hanno provocato oltre 1.400 morti e costretto 1,3 milioni di

persone a fuggire dalle proprie case, secondo un rapporto

ufficiale. (ANSA).



Fonte Ansa.it