(ANSA) – WASHINGTON, 17 GIU – Con un voto bipartisan (269 si’

e 161 no), la Camera Usa ha revocato l’autorizzazione concessa

nel 2002 al presidente George W. Bush per invadere l’Iraq, una

mossa che rimette in discussione i poteri di guerra del

presidente americano per la prima volta in una generazione.

Il provvedimento, seguito all”11 settembre, è stato poi

usato oltre il suo intento originario, anche contro l’Isis e per

uccidere il generale iraniano Qassim Suleimani. Joe Biden ha già

detto che sostiene la svolta. (ANSA).



Fonte Ansa.it