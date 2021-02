(ANSA) – NEW YORK, 03 FEB – I Proud Boys diventano un gruppo

terroristico in Canada. Lo riferisce il Toronto Star. La

decisione è stata presa dal governo in particolare dopo i fatti

avvenuti lo scorso gennaio a Washington durante l’assalto al

Congresso da una folla di manifestanti pro-Trump.

L’organizzazione di estrema destra e neo-fascista è stata

fondata da Gavin McInnes, co-fondatore di Vice Media ed

excommentatore, nel 2016. Il nome prende spunto dalla canzone ‘Proud of Your Boy’ del musical Disney del 2011 Aladdin. (ANSA).

Fonte Ansa.it

