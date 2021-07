(ANSA) – OTTAWA, 03 LUG – Ottawa si sta preparando a

inviare rinforzi militari nella Columbia Britannica, dove

divampano oltre un centinaio di incendi che si sono aggiunti

all’ondata di caldo senza precedenti che sta devastando la zona

occidentale del Paese e gli Stati Uniti. Lo ha annunciato il

primo ministro

canadese Justin Trudeau.

Secondo gli ultimi rilevamenti del governo provinciale, nella

zona sono attivi 152 incendi, 89 dei quali si sono sviluppati

negli ultimi due giorni. “Interverremo nella zona – ha detto

Trudeau – per portare il nostro aiuto e aiutare nella

ricostruzione”.

In accordo con i ministri canadesi dell'”Incident Response

Group”, è stato istituito un centro operativo a Edmonton, nel

Canada occidentale, per fornire supporto in tutta la regione.

“Le forze armate – ha sottolineato il ministro della Difesa,

Harjit Sajjan – saranno schierate per fornire assistenza

logistica in caso di necessità”. (ANSA).



Fonte Ansa.it