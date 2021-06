Altre 182 tombe senza nome, tante di bambini nativi tra i 7 e i 15 anni strappati alle loro famiglie, sono state scoperte vicino ad una terza scuola residenziale indigena in Canada, dove nelle scorse settimane sono state svelate altre centinaia di sepolture anonime. Lo ha annunciato una tribù locale. Gli esperti hanno utilizzato un radar a penetrazione del suolo per localizzare quelli che si ritiene siano i resti di alunni presso l’ex scuola missionaria di St Eugene vicino a Cranbrook, nella Columbia Britannica.

Canada: scoperte altre 182 tombe nativi vicino a ex scuola

