(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Justin Trudeau cambia ancora il volto

del suo governo e per il terzo mandato da premier del Canada,

dopo aver vinto le elezioni federali il mese scorso, sceglie due

donne per guidare i ministeri della Difesa e degli Esteri.

La scelta più clamorosa resta quella di aver sostituito il

ministro della Difesa, Harjit Sajjan, al centro delle polemiche

da febbraio scorso per il modo in cui ha gestito lo scandalo

delle molestie sessuali che vede coinvolto l’esercito canadese.

Al suo posto, Anita Anand, che come ministro dei Servizi

pubblici, ha gestito gli appalti del Canada durante la pandemia,

tra cui la fornitura di vaccini anti-Covid. E’ la seconda donna

a ricoprire il ruolo di ministro della Difesa. L’altro

cambiamento riguarda gli Esteri: ad occupare il ruolo sarà

un’altra donna, Melanie Joly, ex ministro dello Sviluppo

Economico. Infine, Steven Guilbeault, noto attivista per il

clima, è il nuovo ministro dell’Ambiente. Il tema è caro a

Trudeau che ha scelto Guilbeault per sostenere il contributo

del Canada al vertice Onu sui cambiamenti climatici che si terrà

a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. (ANSA).



Fonte Ansa.it