(ANSA) – NEW YORK, OCT 9 – Donald Trump non andrà in pubblico

se può ancora trasmettere il virus. Lo afferma la portavoce

della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in un’intervista a Fox.

McEnany, risultata positiva al coronavirus, dice di stare bene e

di non avere sintomi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

