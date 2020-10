(ANSA) – WASHINGTON, 02 OTT – Il presidente Donald Trump sta

per essere portato all’ospedale militare Walter Reed, dove

resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come misura

cautelare, in modo da poter ricevere cure immediate se

necessarie. Lo riferisce la Casa Bianca. (ANSA).



Fonte Ansa.it

