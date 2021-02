(ANSA) – ROMA, 15 FEB – L’ultimo in ordine di tempo a

lasciare ‘Crown Resorts’, società australiana leader nel settore

di casinò e sale da gioco travolta da uno scandalo di

riciclaggio, è il suo chief executive Ken Barton. Ma le

dimissioni di Barton seguono a ruota quelle di numerosi

responsabili in posti chiave dell’azienda, frutto di

un’escalation nelle indagini che mettono a rischio l’attività

dell’intero gruppo.

Lo riferisce la Bbc.La scorsa settimana le autorità australiane che indaganosulla società hanno negato la licenza all’azienda per operarenello Stato del New South Wales, fermando quindi un casinò nuovodi zecca a Sydney su cui la Crown Resorts contavaparticolarmente e mettendo a rischio le sue sale da gioco anchenelle altre città del Paese.Per anni ha aleggiato il dubbio di attività illecite sullasocietà il cui maggiore proprietario è il miliardarioaustraliano James Packer, in particolare riguardo i suoi casinòa Melbourne e Perth. Ma ad attirare l’attenzione delle autoritàsono adesso le operazioni della Crown all’estero e inparticolare alcuni viaggi-dono perdi spicco’ cinesi che sisospetta siano legati alla criminalità organizzata. (ANSA).

Fonte Ansa.it

