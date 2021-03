BERLINO – In Germania, stando ai primi exit poll della ZDF, la Cdu della cancelliera è stata nettamente sconfitta nel Baden-Württemberg, e in Renania-palatinato. Nel primo Land i Verdi di Wienfried Kretschmann sono in netto vantaggio alle regionali con il 31,5% dei voti. La Cdu, con Susanne Eisenmann, crolla al 23%. Non va meglio per lei in Renania-Palatinato, dove i socialdemocratici di Malu Dreyer sono in vantaggio con

il 33,5% rispetto ai cristiano-democratici che, con Christian Baldauf, sono fermi al 25,5%. Stando agli exit poll, l’ultradestra di Afd ha ottenuto il 10,5%, i verdi hanno il 9,5%, i liberali il 6,5, e la Linke (sinistra) il 3%.

“Non è una buona serata per la Cdu”. Lo ha detto il segretario generale della Cdu, Paul Ziemiack, commentando i risultati delle regionali in Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato. Il segretario ha sottolineato che il partito avrebbe “auspicato altri risultati” in entrambi i Laender.

Fonte Ansa.it

