(ANSA) – NEW YORK, 12 MAR – Centinaia di bambini e teenager

migranti sono sotto la custodia del Border Patrol in Texas in

strutture pericolosamente sovraffollate dove i letti

scarseggiano, l’accesso alle docce è centellinato e mancano

prodotti di base per l’igiene, quali shampoo e sapone. Lo

denunciano con i media americani alcuni legali che hanno avuto

modo di avere contatti con i bambini a Donna, in

Advertisements

Texas, dovealcuni sono detenuti da settimane senza poter avere contatti coni genitori. Ai legali l’amministrazione Biden ha vietatol’accesso nelle strutture fatte di maxi tendoni. Il numero dibambini non accompagnati che attraversano il confine del Messicoper entrare negli Stati Uniti è in aumento: secondo alcune stimesono 3.000 i bambini attualmente sotto la custodia delleautorità americane. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram