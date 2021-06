(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Allo scopo di fornire un sostegno

concreto per accompagnare la crescita e la ripresa dopo la crisi

economica determinata dalla pandemia, la Fondazione Italia-Usa

ha deciso di destinare 100 borse di studio straordinarie per il

master online ‘Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy’

promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa con la

collaborazione dell’Agenzia Ice. Le borse di studio – si legge

in una nota – saranno dirette a giovani laureati meritevoli di

università italiane, allo scopo di favorire

l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un

sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà

economica. La scadenza del bando è il 31 luglio 2021.

Il sito del master da cui presentare la candidatura è

www.mastermarcom.eu Il master, che ha l’adesione di numerose personalità

istituzionali ed è diretto dalla prof. Stefania Giannini, già

ministro dell’Istruzione e Università, garantisce l’accesso a un

prodotto formativo riconosciuto a livello internazionale.

La Fondazione Italia-Usa infatti, per l’impegno dei suoi

programmi formativi quali il master, e i valori da questi

trasmessi, fa parte ufficialmente del programma Unai – United

Nations Academic Impact lanciato dal segretario generale

dell’Onu nel 2010.

“Queste borse di studio sono per noi un importante sforzo in

termini di risorse umane ed economiche – ha dichiarato il

segretario generale della Fondazione Italia-Usa, Corrado Maria

Daclon – perché la Fondazione non riceve contributi pubblici né

donazioni o sponsorizzazioni da aziende, basando tutta la sua

attività unicamente sulle quote associative. Ma continueremo ad

impegnarci per valorizzare il talento dei nostri giovani,

soprattutto in situazioni sociali così drammatiche, perché è da

loro che passa il futuro”. (ANSA).



Fonte Ansa.it