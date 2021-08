(ANSA) – OTTAWA, 18 AGO – Si è concluso oggi, dopo quasi

1.000 giorni di dispute legali e risse diplomatiche, il nuovo

ciclo di audizioni in un tribunale canadese per l’esame della

possibile estradizione verso gli Stati Uniti di Meng Wanzhou,

conosciuta anche come Lady Huawei.

La donna, direttrice finanziaria di Huawei nonchè figlia del

suo fondatore e presidente Ren Zhengfei, era stata arrestata nel

dicembre 2018 su mandato degli Stati Uniti, che vorrebbero

processarla per frode bancaria e cospirazione per presunti

rapporti commerciali della sua azienda, attraverso una

controllata, con l’Iran.

Heather Holmes, giudice capo della Corte Suprema della

Columbia Britannica, ha dichiarato che il 21 ottobre fisserà una

data per emettere la sua sentenza.

Se trasferita negli Stati Uniti per il processo e

riconosciuta colpevole, potrebbe subire una condanna di oltre 30

anni di carcere. Oggi Meng Wanzhou vive in libertà vigilata in

Canada, ed è tenuta costantemente sotto controllo tramite un

braccialetto elettronico. (ANSA).



Fonte Ansa.it