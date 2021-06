(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 20 GIU – Il presidente della

Repubblica cileno, Sebastián Piñera, ha annunciato oggi che

domenica 4 luglio si terrà la prima sessione della Convenzione

costituzionale di 155 membri frutto del voto del 15 e 16 maggio

scorsi. Lo riferisce Radio Agricoltura di Santiago del Cile.

In una dichiarazione ufficiale il capo dello Stato ha

spiegato che la prima riunione si svolgerà nell’edificio del

Congresso nazionale nella capitale cilena.

Piñera ha quindi ricordato che la Costituente deve entro un

termine di “nove mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi,

redigere e approvare una nuova bozza di Costituzione per il

Cile, che dovrà essere ratificata dai cittadini attraverso un

referendum”.

“Questa Convenzione costituzionale – ha ancora detto –

rappresenta indubbiamente una grande opportunità per realizzare

ampi e solidi accordi che consentano di dar vita a una nuova

Costituzione, un testo che sia riconosciuto e rispettato da

tutti i cileni e costituisca un grande quadro di unità,

stabilità, proiezione verso il futuro, per la nostra democrazia

e per la nostra società”.

In merito al funzionamento dell’Assemblea costituente, Piñera ha indicato che essa deve “rispettare sempre la nostra

Costituzione e il nostro Stato di diritto, attraverso il

dialogo, la collaborazione e la ricerca di accordi, che

permettano di ottenere i 2/3 di consensi necessari per scrivere

gli articoli della futura Magna Carta”.

Fra la metà di ottobre 2019 e marzo 2020 il Cile è stato

teatro di un gran numero di manifestazioni e proteste popolari

che hanno causato morti e feriti e spinto il Parlamento, il

governo ed i partiti politici ad accordarsi per l’organizzazione

di un referendum, svoltosi nell’ottobre 2020, per chiedere alla

popolazione se, e come, organizzare un’Assemblea costituente.

(ANSA).



Fonte Ansa.it