(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 04 LUG – Una donna mapuche, Elisa

Loncón, è stata eletta oggi presidente dell’Assemblea

costituente, riunita per avviare i lavori di redazione della

nuova Carta costituzionale che dovrà sostituire quella approvata

nel 1980 durante la dittatura di Augusto Pinochet.

Dopo la fumata nera di un primo voto in cui i 155 membri

dell’organismo hanno scelto rigorosamente il candidato di

ciascun gruppo rappresentato, il nome della intellettuale

mapuche ha ottenuto invece 96 suffragi nella seconda votazione,

ampiamente sufficienti per ottenere la presidenza.

Laureata in Lettere, linguista e insegnante universitaria di

58 anni, Loncón ha salutato dopo l’elezione il popolo cileno

nella sua lingua madre, assicurando che il raggiungimento di

questa posizione “è un sogno che avevano i nostri antenati”.

Evocando la necessità di andare verso uno Stato

plurinazionale e diversificato, la neo eletta presidente ha

sostenuto che “è possibile rifondare il nostro Cile e ripensare

al rapporto con il popolo mapuche”.

Ha infine detto che “la Costituente sarà partecipativa” ed

ha annunciato che per questo si è deciso che gli organi

direttivi siano a rotazione per dare spazio a tutte le

componenti rappresentate.

La Costituzione cilena vigente è l’unica in America latina

che non riconosce i popoli originari, che in Cile sono almeno

nove, fra cui la maggioranza è integrata dai mapuche e dagli

aymara. (ANSA).



Fonte Ansa.it