(XINHUA) – PECHINO, 20 DIC – Le banche commerciali cinesi hanno registrato un deficit netto nel regolamento degli scambi in valuta estera, o forex, di 39,6 miliardi di yuan, pari a 5,6 miliardi di dollari, nel mese di novembre. Lo annuncia l’ente che regola gli scambi in valuta estera nel Paese. Secondo la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), la rilevazione registra la crescita del deficit dai 31,1 miliardi di yuan del mese di ottobre.

Gli acquisti di valuta estera da parte delle banche si sono attestati a 1.040 miliardi di yuan il mese scorso, mentre le vendite hanno raggiunto circa 1.080 miliardi di yuan. Secondo la SAFE, i dati hanno determinato un deficit nel regolamento degli scambi forex di 399,9 miliardi di yuan per i primi 11 mesi dell’anno. Il portavoce del SAFE, Wang Chunying, ha dichiarato che la regolazione delle transazioni del forex è rimasta stabile nel mese di novembre, poiché la domanda e l’offerta del mercato si sono mantenute generalmente in equilibrio.

Secondo Wang, la tendenza di base dell’economia cinese che mantiene una crescita costante verso uno sviluppo sano a lungo termine rimane invariata, il portavoce aggiunge che lo sviluppo economico di alta qualità offrirà una solida base per un mercato degli scambi in valuta estera stabile.

(XINHUA)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram