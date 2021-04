(ANSA) – NEW YORK, 11 APR – Gli Stati Uniti sono “contro le

violazioni dei diritti umani o” nel caso della Cina con gli

uiguri, “di atti di genocidio”. Lo ribadisce il segretario di

Stato Antony Blinken. “Dobbiamo fare in modo che il mondo parli

con una sola voce nel condannare quanto continua ad accadere.

Dobbiamo prendere azioni concrete per assicurarci che, ad

esempio, nessuna delle nostre aziende fornisca alla Cina cose

che potrebbero essere usate per la repressione della

popolazione”, ha aggiunto Blinken. (ANSA).



Fonte Ansa.it

