(ANSA) – BERLINO, 25 MAR – “Con gli Usa abbiamo valori di

base comuni, questo è indiscutibile”, ma in Europa “abbiamo

anche i nostri interessi”. Lo ha detto Angela Merkel alla

stampa, a Berlino, dopo il Consiglio europeo, rispondendo a una

domanda sulle esternazioni di Joe Biden sulla Cina. “La

questione con la Cina è come tenere insieme valori e interessi”,

ha aggiunto. Per la cancelliera, “deve esserci per questo una

politica europea sulla Cina”. “Con gli Usa ci sono molte cose in

comune, ma non c’è un’identità di vedute”, ha concluso. (ANSA).



Fonte Ansa.it

