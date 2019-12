XINHUA – PECHINO, 20 DIC – La Cina attuerà politiche per promuovere lo sviluppo del commercio estero. Lo dichiara in un’intervista a Xinhua Ni Yuefeng, responsabile dell’Amministrazione generale delle dogane. Secondo il funzionario il governo sta studiando politiche di garanzia che coprano l’intera catena industriale nel tentativo di sviluppare nuove forme di business e alimentare nuovi fattori di crescita del commercio estero. Il commercio elettronico transfrontaliero del Paese, gli approvvigionamenti del mercato e le imprese di servizi per il commercio estero sono avanzati costantemente negli ultimi anni, diventando nuovi elementi di sviluppo per il commercio internazionale.

Secondo Ni, si cercherà di migliorare l’efficienza delle operazioni di sdoganamento e di ridurre le relative tasse, in modo da sviluppare al meglio un’economia più aperta. I dati doganali hanno mostrato che il commercio estero della Cina è cresciuto del 2,4% anno su anno, fino a 28.500 miliardi di yuan, pari a 4.140 miliardi di dollari, nei primi 11 mesi, con una cifra che dovrebbe raggiungere i 30.000 miliardi di yuan entro la fine dell’anno.

(XINHUA)

