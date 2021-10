(ANSA) – PECHINO, 11 OTT – Le piogge torrenziali stanno

ostacolando i soccorsi nella provincia dello Shanxi, nella Cina

settentrionale, dove secondo i media locali si contano oltre

1,76 milioni di persone costrette ad evacuare, mentre decine si

miniere di carbone sono state fermate creando nuova pressione

sulla crisi energetica che sta colpendo il Paese, con il

razionamento dell’elettricità soprattutto nel nordest.

Il maltempo ha dalla scorsa settimana causato il crollo di

case e provocato frane e alluvioni in più di 70 distretti e

città dello Shanxi, replicando gli scenari drammatici di tre

mesi fa registrati nella provincia di Henan, costati la vita a

oltre 300 persone. Le autorità dello Shanxi, che è anche sede di

numerosi monumenti antichi, sono state costrette a far evacuare

d’urgenza più di 120.000 persone, secondo quanto ha riferito

l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, mentre sono 17.000 le

abitazioni crollate. Quattro agenti di polizia, inoltre, sono

morti a causa di una frana, ha riportato il tabloid Global

Times.

Sul capoluogo Taiyuan si sono riversate precipitazioni medie

di circa 185,6 mm la scorsa settimana contro i 25 mm di ottobre

relativi tra il 1981 e il 2010.

Lo Shanxi è un’importante provincia di estrazione e

produzione dei carbone, ma le attività sono state sospese a

causa delle piogge in un momento critico. La Cina sta già

affrontando una carenza di energia che ha causato il blocco

all’erogazione di elettricità nei porti, nelle fabbriche e anche

nelle abitazioni.

Il governo locale ha dichiarato di aver sospeso la produzione

in 60 miniere di carbone (in aggiunta alle 27 fermate il 4

ottobre), 372 miniere non carbonifere e 14 fabbriche chimiche

pericolose presenti nella provincia. (ANSA).



Fonte Ansa.it