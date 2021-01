(ANSA) – GERUSALEMME, 31 GEN – Un palestinese è stato ucciso

oggi dall’esercito israeliano durante un tentativo di

accoltellamento nella zona di Gush Etzion, a sud di Betlemme, in

Cisgiordania: lo ha reso noto lo stesso esercito in un

comunicato. Un portavoce militare ha riferito che il palestinese

ha cercato di accoltellare alcune persone che aspettavano un

autobus. L’uomo, che ancora non è stato identificato – ha



