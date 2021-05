(ANSA) – CITTÀ DEL MESSICO, 04 MAG – La Procura generale di

Città del Messico ha annunciato di avere aperto una inchiesta

per i reati di omicidio colposo e danni alla proprietà dopo il

cruento incidente che lunedì sera, per il cedimento di un

viadotto, ha coinvolto un convoglio della linea 12 della

metropolitana con un bilancio di 24 morti e decine di feriti.

I media messicani sottolineano una sorta di ‘maledizione’ che

ha colpito fin dall’inaugurazione nel 2012 la ‘Linea Dorada’

della metropolitana, che nei nove anni di funzionamento è stata

fermata decine di volte per problemi a strutture e

infrastrutture e in almeno due casi, nel 2014 e nel 2017, per

lunghi periodi.

Al riguardo, si precisa in un comunicato, “saranno realizzate

da parte di professionisti del ramo tutte le necessarie perizie

multidisciplinari e interistituzionali, sia sul piano

strutturale che su quello amministrativo, al fine di individuare

le responsabilità dell’accaduto.

Per questo, oltre all’inchiesta messicana, le autorità della

capitale hanno chiesto alla compagnia norvegese specializzata

nella gestione dei rischi, Det Norske Veritas (DNV-GL), di

svolgere una approfondita indagine sull’accaduto.

Infine, mentre sono stati rimossi con grosse gru i due vagoni

del convoglio precipitati al suolo, ed è quasi terminato il

riconoscimento dell’identità delle vittime fatali

dell’incidente, il governo federale ha dichiarato tre giorni di

lutto nazionale con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta

fino a tutto il 6 maggio. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram