(ANSA) – BRASILIA, 22 APR – Apertura agli indios, sulla

difesa dell’Amazzonia, da parte di Jair Bolsonaro: intervenendo

oggi al summit virtuale sul clima, il presidente brasiliano ha

proposto di ascoltare anche la voce dei popoli indigeni per

mirare a uno “sviluppo sostenibile”.

Per raggiungere questo obiettivo, “la bioeconomia deve essere

incoraggiata, valorizzando la foresta, contemplando gli

interessi di tutti i brasiliani, comprese le comunità indigene e

tradizionali”, ha detto il capo dello Stato.

Quella tra Bolsonaro e gli indios, specialmente della regione

amazzonica, è da sempre una relazione complicata, come evidenzia

la stampa locale: in passato, il leader di estrema destra ha

criticato la cessione di ulteriori terre alle popolazioni

indigene, sostenendo che le attuali fossero abbondantemente

sufficienti, e ha promosso lo sfruttamento minerario delle

riserve destinate alle etnie di nativi da parte degli

investitori. (ANSA).



