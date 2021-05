Clima: Kerry, la voce del Papa più importante che mai

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAG – “Il Papa è una delle

grandi voci della ragione e una convincente autorità morale sul

tema della crisi climatica” e la sua voce oggi “è più importante

che mai” di fronte alle emergenze ambientali che affliggono il

pianeta: è quanto afferma John Kerry, inviato speciale del

presidente Usa per il clima, in un’intervista al sito della

Santa Sede Vatican News dopo l’incontro di oggi in Vaticano con

Francesco.

Kerry definisce il Papa “un precursore”, che anticipa i

tempi: “La sua Enciclica Laudato si’ è davvero un documento

molto, molto potente, eloquente e molto persuasivo dal punto di

vista morale. E penso che la sua, sarà una voce molto importante

che ci accompagnerà fino alla Conferenza di Glasgow, alla quale

credo intenda partecipare. Abbiamo bisogno di tutti in questa

battaglia. Tutti i leader del mondo devono unirsi e ogni Paese

deve fare la sua parte”. (ANSA).



