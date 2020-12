(ANSA) – NEW YORK, 02 DIC – Il segretario generale

dell’Onu, Antonio Guterres, ha denunciato il fallimento “suicida” nella lotta al riscaldamento globale e ha affermato

che la ripresa dalla pandemia di coronavirus potrebbe essere

l’occasione per l’umanità di un azzeramento per salvare il

pianeta. “L’umanità sta dichiarando guerra alla natura, questo è

un suicidio”, ha sottolineato in un discorso alla Columbia

University, a New York.



Advertisements

“L’anno prossimo abbiamo l’opportunità di arrestare ladistruzione e iniziare la guarigione. La ripresa dal Covid e ilrisanamento del nostro pianeta devono essere due facce dellastessa medaglia”.Guterres ha chiesto una riduzione dell’uso di combustibilifossili e ha affermato che il vertice sul clima in agenda il 12dicembre per il quinto anniversario dell’accordo di Parigidovrebbe tracciare una nuova strada da seguire. Il segretariogenerale ha accolto con favore i primi impegni verso laneutralità delle emissioni da Cina, Unione Europea, Giappone eCorea del Sud, e spera che il movimento diventi globale: “Ognipaese, città, istituto finanziario e azienda dovrebbe adottarepiani per la transizione a zero emissioni nette entro il 2050”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram