I consiglieri più stretti del presidente americano Joe Biden gli avrebbero consigliato di non estendere la data del ritiro oltre alla data già fissata del 31 agosto: lo riferisce la Cnn.

Intanto, il Pentagono ha suggerito a Biden di decidere entro oggi se estendere o meno la scadenza del 31 agosto per completare il ritiro dall’Afghanistan. Lo riporta la Cnn citando un ufficiale a conoscenza del dossier.

Il sollecito è stato lanciato per consentire di programmare anche il ritiro dei 5.800 soldati americani che presidiano l’aeroporto di Kabul, insieme ai loro armamenti e ai loro equipaggiamenti. (ANSA).



Fonte Ansa.it